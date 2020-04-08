Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избиения академика в центре Москвы

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости возбудить дело по факту избиения 81-летнего академика РАН Владислава Назарова в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она подтвердила факт того, что Бастрыкин направил поручение о возбуждении уголовного дела в главный аппарат СК.

Петренко уточнила, что центральный аппарат СК будет контролировать ход расследования по делу.

Как сообщает Telegram-канал Baza, избивший историка заявил, что Назаров начал оскорблять его из-за якобы занятого места в очереди. Он уточнил, что академик нецензурно выразился в его адрес, после чего между ними завязалась драка. По его словам, историк «напал первый».

Ранее следователи инициировали проверку по факту избиения академика в аптеке в центре Москвы, которая располагалась возле его дома. 81-летний академик был госпитализирован.