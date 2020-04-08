Путин поручил автоматически продлить действие документов на три месяца

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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать механизм продления действия паспортов, водительских удостоверений и других документов на три месяца. Об этом он заявил на совещании с руководителями субъектов по противодействию коронавирусу.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — заявил Путин.

В конце выступления он отметил, что РФ победит и «эту заразу коронавирусную» и призвал граждан продолжать режим самоизоляции.

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