Власти Москвы дали полномочия полиции штрафовать нарушителей самоизоляции

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Соглашение между ГУ МВД столицы и властями Москвы наделило полицейских полномочиями выписывать штрафы за нарушение режима повышенной готовности для всех жителей города, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

«С этого момента сотрудники полиции смогут использовать нормы московского КоАП, которые недавно были уточнены в части ужесточения ответственности для нарушителей повышенной готовности», — сказал Данчиков.

Он также отметил, что полицейские теперь смогут остановить любого жителя города.

«Детали и технологии (штрафа) — это отдельный этап. Все поступательно», — добавил Данчиков.

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