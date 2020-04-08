Бывшую узницу нацистского концлагеря обокрали в Подмосковье

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У бывшей узницы нацистского концлагеря в Павловском Посаде украли медали и деньги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы МВД Подмосковья.

«Злоумышленник воспользовался моментом, когда его соседка по коммуналке находилась на стационарном лечении, выбил входную дверь и незаконно проник в ее комнату, откуда похитил 55 тысяч рублей, документы, иконы, а также 9 юбилейных и памятных медалей», — сообщили в МВД.

Правоохранители добавили, что злоумышленник в настоящее время задержан, он помещен под стражу. У него обнаружили часть похищенного, остальное 29-летний мужчина успел продать.

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