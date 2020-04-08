Пенсионерка скончалась после того, как житель Казани украл ее сумку с продуктами

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В Казани после кражи сумки с продуктами местным жителем скончалась пенсионерка. Об этом сообщает издание «Подъем».

Сотрудники социальной службы города рассказали, что отдавали пожилой женщине продукты «вчера днем».

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который во дворе дома вырвал из рук пенсионерки сумку с продуктами, после чего женщина упала на асфальт.

В соцслужбе уточнили, что соседка сообщила о высоком давлении у пожилой женщины после инцидента.

«Она очень переживала. Они ее просили не расстраиваться, но, видимо, она не смогла это пережить», — добавили в соцслужбе Казани.