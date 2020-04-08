Мишустин поручил привлечь к борьбе с коронавирусом врачей из санаториев

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил привлечь к лечению коронавируса медицинских специалистов из санаторно-курортных организаций, сообщает ТАСС.

«Следует привлечь таких специалистов в том числе из санаторно-курортных организаций, из санаториев, которые временно не работают», — сказал Мишустин.

Премьер также отметил, что полномочия по мобилизации специалистов входят в ответственность руководства регионов России.

«Прошу активно использовать этот ресурс», — добавил глава кабмина.

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