Россиян попросили отказаться от похода к врачам при отсутствии угрозы жизни

<img src="//img.gazeta.ru/files3/559/12654559/Depositphotos_10422580_xl-2015-pic905-895x505-54492.jpg">

В Министерстве здравоохранения России заявили, что срочная медицинская помощь будет оказываться всем россиянам безотлагательно, однако гражданам не рекомендуется посещать медицинские учреждения в плановом режиме. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Ведомство решило изменить действующие порядки оказания медицинской помощи россиянам. Так, в соответствии с приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н, руководству медицинских организаций рекомендовано рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой помощи в стационарных условиях.

В полном объеме продолжит оказываться срочная медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии. При этом остальных граждан будут госпитализировать в больницы только при наличии направления, выданного лечащим врачом лечебной организации, к которой пациент постоянно прикреплен.

Минздрав настоятельно советует жителям страны при отсутствии угрозы жизни и здоровью отказаться от посещения больниц в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах. Это необходимо в целях безопасности самих россиян и медиков на фоне пандемии коронавируса.

Всего на данный момент в России число заболевших превышает 8,6 тыс. человек, вылечились 580 пациентов, а погибли — 63.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве за сутки коронавирус выявили у 660 человек

— Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в России

— В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса