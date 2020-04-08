В Москве за сутки коронавирус выявили у 660 человек
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За последние 24 часа в российской столице обнаружили 660 заразившихся коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Как уточняется, за сутки в Москве никто из инфицированных не умер, выздоровели 48 пациентов.
Также еще 96 случаев заболевания, два летальных случая и троих выздоровевших выявили в Московской области.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего на данный момент в России число заболевших превышает 8,6 тыс. человек, вылечились 580 пациентов, а погибли — 63.
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