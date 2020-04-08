Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в России
В России за сутки скончались пять человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Telegram-канале.
Уточняется, что два человека скончались в Московской области, один в Республики Северная Осетия, по одному пациенту в Иркутской области и в Хабаровском крае.
Всего в России скончались 63 заразившихся.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 1,4 млн инфицированных вирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: