Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в России

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В России за сутки скончались пять человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Telegram-канале.

Уточняется, что два человека скончались в Московской области, один в Республики Северная Осетия, по одному пациенту в Иркутской области и в Хабаровском крае.

Всего в России скончались 63 заразившихся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 1,4 млн инфицированных вирусом.

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