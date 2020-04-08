Заразившийся коронавирусом пенсионер умер в Пермском крае

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В Пермском крае скончался после заражения коронавирусом 69-летний пенсионер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные местных властей.

Как уточняется, заболевший россиянин имел сопутствующие заболевания — сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца.

Согласно последним данным, это третий летальный случай в регионе. Также в Пермском крае 32 заболевших, шесть человек уже выздоровели.

Первые сообщения о заразившихся в России коронавирусом стали поступать в конце января. В настоящее время число инфицированных в стране превысило 7,4 тыс. человек, выздоровели почти 500 человек, а погибли — 58.

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