Скончался спасенный из-под завалов дома в Нижегородской области мужчина
Мужчина, которого вытащили из-под завалов жилого дома в Нижегородской области, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.
По данным агентства, врачи пытались спасти мужчину, но не смогли, он скончался. В настоящее время число погибших в результате взрыва газа в доме увеличилось до двух.
Взрыв произошел около полуночи в двухэтажном кирпичном жилом доме в селе Филинском Нижегородской области. Позднее стало известно, что в доме взорвался газовый баллон, в результате чего произошло обрушение. Спасатели достали из-под завалов пять человек.
В пресс-службе СК России по области уточнили, что по факту обрушения перекрытий дома возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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