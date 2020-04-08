Скончался спасенный из-под завалов дома в Нижегородской области мужчина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/993/12622993/Depositphotos_2713835_l-2015-pic905-895x505-25673.jpg">

Мужчина, которого вытащили из-под завалов жилого дома в Нижегородской области, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.

По данным агентства, врачи пытались спасти мужчину, но не смогли, он скончался. В настоящее время число погибших в результате взрыва газа в доме увеличилось до двух.

Взрыв произошел около полуночи в двухэтажном кирпичном жилом доме в селе Филинском Нижегородской области. Позднее стало известно, что в доме взорвался газовый баллон, в результате чего произошло обрушение. Спасатели достали из-под завалов пять человек.

В пресс-службе СК России по области уточнили, что по факту обрушения перекрытий дома возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Нижегородской области произошло обрушения в жилом доме после взрыва газового баллона

— Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области, возбуждено дело

— Один из пяти спасенных после взрыва в доме в Нижегородской области госпитализирован