К выходным в Москве похолодает сразу на 10°С за один день
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В Москве ожидается похолодание к выходным на 10°С за один день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Погода будет вызывать интерес», — заявил он.
Ранее синоптики спрогнозировали пик тепла на неделе на четверг — около +16°С.
При этом, по словам Вильфанда, уже в субботу, 11 апреля, будет около до -2°С ночью, и от +3°С до +8°С днем. В субботу ночью также есть вероятность небольшого мокрого снега.
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