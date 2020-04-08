Врачи России и Италии начали прием больных COVID-19 в полевом госпитале в Бергамо
Российские и итальянские военные врачи начали принимать больных коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
По данным министерства, в госпитале работают свыше 200 специалистов. Из них с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, в составе которых 32 военных врача и медсестер.
Медики дежурят круглосуточно в три смены, рассказали в ведомстве.
Российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Ломбардии
— Власти в Ломбардии поблагодарили РФ за помощь в борьбе с COVID-19
— Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом