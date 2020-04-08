В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,1

В Муйском районе Бурятии зафиксирован подземный толчок, сообщили в Байкальском филиале Геофизической службы РАН.

По оперативным данным, эпицентр находился в 35 км от поселка Северомуйск, вблизи Байкало-Амурской магистрали Транссиба.

Магнитуда по формуле для Байкальского региона — 3,1.

Это четвертый подземный толчок в Муйском районе с начала весны.

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