В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,1
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В Муйском районе Бурятии зафиксирован подземный толчок, сообщили в Байкальском филиале Геофизической службы РАН.
По оперативным данным, эпицентр находился в 35 км от поселка Северомуйск, вблизи Байкало-Амурской магистрали Транссиба.
Магнитуда по формуле для Байкальского региона — 3,1.
Это четвертый подземный толчок в Муйском районе с начала весны.
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