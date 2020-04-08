Роспотребнадзор дал советы по организации рабочего места для школьника на карантине

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В Роспотребнадзоре дали советы, как правильно организовать рабочее место для школьника, находящегося на дистанционном обучении в условиях карантина, а также сохранить его работоспособность. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

По словам специалистов, рабочее место школьника лучше располагать у окна для достаточного естественного освещения. При этом, даже при наличии хорошего верхнего и естественного освещения, на столе необходимо установить настольную лампу.

Если на рабочем столе есть компьютер, то монитор должен стоять прямо перед глазами, советуют в ведомстве. Экран должен находиться от глаз на расстоянии 600 — 700 мм.

Мебель должна соответствовать росту школьника, отмечают специалисты. Стул должен стоять так, чтобы стол находился от груди ребенка на расстоянии, равном ширине его ладони.

Кроме того, для профилактики переутомления через каждые 30-45 минут занятий ребенка следует приучить проводить физкультминутку и гимнастику для глаз.

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