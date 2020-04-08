Число заразившихся COVID-19 в Алтайском крае выросло до 18
close
Шесть новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Среди новых заразившихся — шестилетний ребенок.
По последним данным, в России выявлено 7 497 случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели, умерли — 58. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В июне будет лучше: Скворцова дала прогноз по коронавирусу
— Ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в России составляет 18-20%