Военные Боливии применили слезоточивый газ против граждан за попытку вернуться в страну

В Боливии произошли столкновения между военными и гражданами, которые пытаются вернуться в страну из Чили, передает El Deber.

По данным издания, в столкновении, которое произошло на границе между странами, участвовали около 200 боливийцев.

Военные не стали пропускать сограждан в соответствии с указом о закрытии границ временного президента страны Жанин Аньес.

Получившие отказ боливийцы стали бросать в военных камни и другие предметы, сообщается в материале. В ответ на что силовики применили слезоточивый газ.

По предварительным данным, в результате столкновения есть пострадавшие.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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