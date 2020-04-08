Один из пяти спасенных после взрыва в доме в Нижегородской области госпитализирован
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Один человек госпитализирован после взрыва газа в жилом доме в селе Филинское Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«Один человек из пяти спасенных был госпитализирован в центральную районную больницу», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в селе Филинское в Вачском районе Нижегородской области в жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего произошло обрушение.
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