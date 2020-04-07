Третий депутат Мосгордумы сообщил о положительном тесте на COVID-19

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Михаил Тимонов на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы... Михаил Тимонов на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы...
Михаил Тимонов на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы...
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Депутат Московской государственной думы Михаил Тимонов сообщил о положительном результате теста на коронавирус после повторной проверки. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По заявлению Тимонова, результат теста, который он вместе с другими депутатами сдавал 31 марта в Мосгордуме, на данный момент не пришел. При этом тест частной клиники, который был сдан так же 31 марта, при повторной проверке показал положительный результат.

При этом Тимонов присутствовал на заседании Мосгордумы в среду, 1 апреля. По его словам, на данный момент рассматривается версия о том, что он перенес заболевание в легкой форме и излечился к тестированию в пятницу, 3 апреля.

Если данная версия верна, «как минимум один инфицированный депутат» присутствовал на заседании, написал Тимонов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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