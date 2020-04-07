Третий депутат Мосгордумы сообщил о положительном тесте на COVID-19

Депутат Московской государственной думы Михаил Тимонов сообщил о положительном результате теста на коронавирус после повторной проверки. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По заявлению Тимонова, результат теста, который он вместе с другими депутатами сдавал 31 марта в Мосгордуме, на данный момент не пришел. При этом тест частной клиники, который был сдан так же 31 марта, при повторной проверке показал положительный результат.

При этом Тимонов присутствовал на заседании Мосгордумы в среду, 1 апреля. По его словам, на данный момент рассматривается версия о том, что он перенес заболевание в легкой форме и излечился к тестированию в пятницу, 3 апреля.

Если данная версия верна, «как минимум один инфицированный депутат» присутствовал на заседании, написал Тимонов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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