Полиция нашла сбежавшего с карантина в Петербурге мужчину
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В Санкт-Петербурге полиция нашла сбежавшего из больницы Святого Георгия мужчину, который был помещен туда после контакта с зараженным коронавирусом, сообщает РИА «Новости».
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину по домашнему адресу и доставили в санаторий «Заря», где организована обсервативная зона. В отношении пациента возбуждено административное дело.
На данный момент определяется круг лиц, с которыми контактировал сбежавший.
Ранее стало известно, что мужчина, находивший на карантине с 27 марта, самовольно покинул больницу. Первый тест на COVID-2019 у него показал отрицательный результат.
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