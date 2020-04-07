В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

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В Германии коронавирусом заразились 107 тысяч человек, пишет онлайн-счетчик Worldometers.

Также сообщается о двух тысячах погибших и 36 тысячах выздоровевших пациентах.

Германия находится на пятом место по распространению коронавируса после США, Испании, Италии и Франции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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