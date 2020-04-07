В Катаре число заболевших коронавирусом превысило две тысячи

В Катаре за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 225, превысив две тысячи, пишет Минздрав страны.

Также сообщается о шести погибших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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