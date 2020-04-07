Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тысяч
Более 10 тыс. человек скончались во Франции после заражения коронавирусом нового типа, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Жерома Саломона.
За период с 1 марта 2020 года на территории Франции зафиксированы 10 288 случаев летального исхода среди зараженных коронавирусом, отметил Саломон. По его данным, в настоящее время в стране госпитализированы около 30 тыс. человек с коронавирусной инфекцией, из них 7,1 тыс. находятся в реанимации.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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