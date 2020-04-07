Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тысяч

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Более 10 тыс. человек скончались во Франции после заражения коронавирусом нового типа, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Жерома Саломона.

За период с 1 марта 2020 года на территории Франции зафиксированы 10 288 случаев летального исхода среди зараженных коронавирусом, отметил Саломон. По его данным, в настоящее время в стране госпитализированы около 30 тыс. человек с коронавирусной инфекцией, из них 7,1 тыс. находятся в реанимации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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