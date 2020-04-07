СК возбудил дело из-за фейка о бронетехнике в Ленобласти

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Уголовное дело возбуждено по факту распространения фейков о мерах по борьбе с распространением коронавируса нового типа в Ленинградской области, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по региону.

Ранее в сети была опубликована информация о нахождении бронетехники на границе Волхова в рамках мер по борьбе с коронавирусом, указано в сообщении. Отмечается, что данные сведения не соответствуют действительности.

В настоящее время устанавливается личность человека, распространившего ложную информацию. Уголовное дело возбуждено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

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