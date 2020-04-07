Представитель ВОЗ призвала Россию не отказываться от самоизоляции

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России еще рано отказываться от режима самоизоляции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Мелита Вуйнович. Об этом сообщает ТАСС.

Отказ от самоизоляции противоречил бы рекомендациям ВОЗ, отметила Вуйнович. Она подчеркнула, что режим является способом противодействия распространению вируса.

Кроме того, отсутствуют гарантии того, что люди будут соблюдать необходимую дистанцию после выхода из изоляции, добавила представитель организации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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