Путин надеется, что Россия преодолеет коронавирус с минимальными потерями
Президент России Владимир Путин надеется, что страна преодолеет пандемию коронавируса с минимальными потерями, пишет РИА «Новости».
Путин добавил, что этого можно достичь, если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно.
В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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