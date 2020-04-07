Россия закупила у Китая 51 млн масок для регионов
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия закупила у Китая 51 миллион медицинских масок для регионов, пишет РИА «Новости».
«Мы уже закупили масок в Китае 51 миллион штук и поставили это в регионы», — сказал Мантуров.
Министр добавил, что вскоре Россия вывезет еще 21 миллион масок из Шанхая.
В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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