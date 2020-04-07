В Татарстане мужчина кирпичом убил спящего брата

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В Татарстане 21-летний мужчина подозревается в убийстве кирпичом спящего 19-летнего брата, пишет СУ СК по региону.

«Подозреваемый нанес спавшему на диване 19-летнему брату множественные удары кирпичом по голове и различным частям тела, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Потерпевший скончался в больнице через несколько часов.

Отмечается, что полиция задержала подозреваемого. Он частично признал вину и сказал, что причиной нападения стали семейные конфликты.