Генпрокуратура проверит наличие в больницах противовирусных препаратов

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Генеральная прокуратура России поручила прокурорам в субъектах страны принять дополнительные меры по обеспечению прав граждан в условиях распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.

В частности, будут проведены проверки обеспеченности медицинских учреждений необходимыми медицинскими изделиями и лекарствами, в числе которых противовирусные препараты, говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 7497 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,3 млн.

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