Путин назвал приоритет России в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин назвал главными в борьбе с коронавирусом безопасность и здоровье людей, следует из информации с сайта Кремля.
«Главное — это безопасность и здоровье граждан России», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации.
В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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