Путин назвал приоритет России в борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин назвал главными в борьбе с коронавирусом безопасность и здоровье людей, следует из информации с сайта Кремля.

«Главное — это безопасность и здоровье граждан России», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации.

В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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