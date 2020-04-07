Площадь пожара в зоне отчуждения в Чернобыле увеличилась до 35 га
Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Котовского лесничества увеличилась до 35 га из-за порыва ветра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что порыв ветра распространил огонь по травяному настилу.
На место пожара направили два вертолета Ми-8, планируется передислокация 10 единиц техники с территории Житомирской области.
Ранее в ведомстве сообщали, что спасатели продолжают тушить пожар на площади 11 га. Радиационный фон сохраняется в пределах нормы.
В субботу, 4 апреля, в зоне отчуждения и обязательного отселения у Чернобыльской АЭС неподалеку от села Владимировка Котовского лесничества загорелся лес на площади 20 га. В воскресенье Госслужба по ЧС Украины уведомила о еще одном пожаре рядом с селом Раговка. Там возгорание случилось на площади около 5 га.
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