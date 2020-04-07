Площадь пожара в зоне отчуждения в Чернобыле увеличилась до 35 га

__is_photorep_included13038367: 1

Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Котовского лесничества увеличилась до 35 га из-за порыва ветра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что порыв ветра распространил огонь по травяному настилу.

На место пожара направили два вертолета Ми-8, планируется передислокация 10 единиц техники с территории Житомирской области.

Ранее в ведомстве сообщали, что спасатели продолжают тушить пожар на площади 11 га. Радиационный фон сохраняется в пределах нормы.

В субботу, 4 апреля, в зоне отчуждения и обязательного отселения у Чернобыльской АЭС неподалеку от села Владимировка Котовского лесничества загорелся лес на площади 20 га. В воскресенье Госслужба по ЧС Украины уведомила о еще одном пожаре рядом с селом Раговка. Там возгорание случилось на площади около 5 га.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МЧC: угрозы распространения огня из зоны отчуждения в Чернобыле на Брянскую область нет

— Из-за пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возбуждено дело

— После лесного пожара в зоне отчуждения в Чернобыле зафиксировали рост радиации