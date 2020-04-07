При пожаре на башкирской ферме погибли больше 200 животных

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В Башкирии при пожаре на ферме погибли больше 200 животных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Происшествие произошло в селе Новобирдино в Чекмагушевском районе. Загорелась кровля фермы на площади 900 кв. м.

«В результате пожара погибли 10 голов крупного и 11 голов малого рогатого скота, одна лошадь и более 200 бройлеров», — добавили в пресс-службе.

Тушение проводилось по повышенному уровню сложности, которое осложнялась сильным ветром.

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