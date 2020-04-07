Два младенца заразились коронавирусом в Подмосковье

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В Московской области за последние сутки коронавирусом заразились 67 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

Среди заболевших – 25 человек в возрасте от 39 до 64 лет, 23 – от 22 до 39 лет, 16 – от 65 до 88 лет.

Кроме того, коронавирусом заразились трое детей, в том числе двое младенцев.

Всего в Подмосковье зафиксировано 454 случая заражения, скончались 11 человек, вылечились — 50.

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