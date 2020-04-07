В Забайкалье площадь лесных пожаров увеличилась за сутки почти вдвое

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В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров до 8,5 тысячи гектаров. Это практически в два раза больше, чем сутками ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на федеральную службу Авиалесоохраны.

«На 00.00 мск 07.04.2020 на территории Российской Федерации действовало 54 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 13 636 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Забайкальском крае 30 пожаров на площади 8536 га, а в Хабаровском крае 8 пожаров на площади 4851 га.

Днем ранее в Забайкалье тушили 4,7 тысячи гектаров леса, в Хабаровском крае — около 4 тысяч.

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