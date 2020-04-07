В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

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Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава. Об этом сообщает ТАСС.

«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика», — говорится в рекомендации.

Кроме того, в МЧС не советуют использовать спирт в чистом виде для дезинфекции рук, так как это приводит к сухости кожи, зуду, раздражению и появления микротрещин на коже, в которые может проникнут вирус.

Чтобы приготовить антисептик в домашних условиях, специалисты рекомендуют налить спирт в емкость с закручивающейся крышкой, добавить туда глицерин и перекись водорода, долить дистиллированную или охлажденную кипяченую воду и быстро закрыть емкость. После этого нужно взболтать раствор. Затем можно разлить антисептик по небольшим пластиковым и стеклянным флаконам и выдержать 72 часа, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы, которые могли быть в емкостях.

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