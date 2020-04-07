В РПЦ разработали инструкцию для священников по общению с больными COVID-19

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Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с санитарными властями подготовил инструкцию для совершения ритуалов на дому при посещении верующих, находящихся на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Рекомендации опубликованы на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Отмечается, что священнослужители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Эти рекомендации в том числе касаются тех священников, которые посещают зараженных коронавирусом пациентов, а также граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Соответствующий документ был одобрен Рабочей группой при Патриархе Московском и всея Руси.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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