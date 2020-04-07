Россиян предупредили о возможной вспышке инфекций из-за клещей

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Из-за аномально теплой зимы на территории страны уже проснулись клещи, а следовательно, существует опасность распространения инфекционных заболеваний. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

Профессор заявил, что в этом году в России не было зимы, поэтому клещи практически не спали.

«Нам гарантирован подъем пяти инфекций, которые они переносят», — добавил он.

По его мнению, большинство инфекций возникают на юге страны, так как там есть для этого все благоприятные условия. Он призвал россиян быть осторожнее и не недооценивать пандемию коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области.

Инкубационный период при заражении длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней.

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