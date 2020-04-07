Вернувшийся в РФ из Египта пенсионер скончался от коронавируса в Приморье
В Приморье умер второй человек после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Им оказался пенсионер, который посещал Египет, сообщает правительство региона.
Россиянин вернулся на родину из Египта 18 марта и его сразу поместили под наблюдение врачей в инфекционный госпиталь. Все тесты на наличие коронавируса до 26 марта у него были отрицательными, но 27 марта диагноз подтвердился, а течение болезни усугубилось пневмонией.
Как уточнили в госпитале, у заразившегося коронавирусом пневмония развивалась стремительно. Его перевели на интенсивную терапию и подключили к аппарату ИВЛ.
«Состояние оценивалось как стабильное – средней степени тяжести», — добавили в госпитале.
Однако эти меры не помогли, пациент умер.
Согласно официальным данным, в регионе остаются под наблюдением врачей более 8 тыс. жителей, находящихся на режиме самоизоляции. Кроме того, в карантинно-изоляционных пунктах размещены более 200 человек.
Всего в России вирус выявили у более 6,3 тыс. человек, при этом вылечились 406 пациентов, а погибли — 48.
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