Названа дата первого заседания Собеза ООН по коронавирусу
Совет Безопасности ООН проведет первое заседание по ситуации с коронавирусной инфекцией в четверг, 9 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совбезе.
По его словам, в настоящее время мероприятие намечено на четверг. Оно пройдет в закрытом режиме по видеосвязи.
Планируется, что в заседании поучаствуют минимум 10 стран: Германия, Эстония, Бельгия, Тунис, Вьетнам, Индонезия, Доминикана, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В настоящее время вирусом заразились более 1,3 млн человек, при этом вылечились свыше 278 тыс. человек, а погибли — 74 558.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В США начали тестировать вакцину от коронавируса
— ЕС призвал отменить санкции, мещающие ряду стран получать медпомощь
— Европейские страны создадут военную группу для борьбы с коронавирусом