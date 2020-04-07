Названа дата первого заседания Собеза ООН по коронавирусу

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Совет Безопасности ООН проведет первое заседание по ситуации с коронавирусной инфекцией в четверг, 9 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совбезе.

По его словам, в настоящее время мероприятие намечено на четверг. Оно пройдет в закрытом режиме по видеосвязи.

Планируется, что в заседании поучаствуют минимум 10 стран: Германия, Эстония, Бельгия, Тунис, Вьетнам, Индонезия, Доминикана, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В настоящее время вирусом заразились более 1,3 млн человек, при этом вылечились свыше 278 тыс. человек, а погибли — 74 558.

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