Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По сведениям на 00.25 мск, во Внуково задержано два рейса и пять — отменено.

В свою очередь, в Домодедово отменено 13 рейсов.

В Шереметьево задержано четыре рейса.

Данные о задержках в Жуковском не представлены.

Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.

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