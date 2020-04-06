Пожарные потушили горящий ангар с углем в Петербурге
Пожарные ликвидировали открытое горение в одном из ангаров с углем в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление городского управления МЧС.
«Открытое горение ликвидировано», — сказал представитель ведомства.
Ранее в поселке Металлострой возник пожар на складе с углем. В одном из ангаров вспыхнули сендвич-панели на площади в 70 кв. метров, однако, МЧС удалось ликвидировать возгорание, не допустив распространение огня на соседние здания.
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