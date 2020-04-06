Жертвами коронавируса в США стали свыше 10 тыс. человек
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Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в США преодолело отметку в 10 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
От инфекции в этой стране умерли уже 10 335 человек.
При этом число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США достигло почти 340 тыс.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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