Жертвами коронавируса в США стали свыше 10 тыс. человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/201/13021201/2020-03-24T192808Z_826284964_RC2JQF9LTYU8_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-22473.jpg">

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в США преодолело отметку в 10 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Университета Джонса Хопкинса.

От инфекции в этой стране умерли уже 10 335 человек.

При этом число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США достигло почти 340 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число умерших от коронавируса приблизилось к 71 тысяче