Число умерших от коронавируса приблизилось к 71 тысяче
Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире приблизилось к 71 тысяче. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Число смертельных исходов увеличилось до 70 798.
При этом общее число инфицированных в мире составляет 1 292 564 человека, а вылечившихся — 271 013.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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