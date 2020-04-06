Локомотив пассажирского поезда загорелся в Липецкой области

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Локомотив пассажирского поезда сообщением «Санкт-Петербург — Кисловодск» загорелся во время движения поезда в Липецкой области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Возгорание произошло на железнодорожном перегоне «Телегино - Становое».

По словам источника, возгорание на площади в 15 кв.м удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет. Причины происшествия выясняют спасатели.

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