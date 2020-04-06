COVID-19 обнаружен у сотрудника исправительной колонии в Рязанской области

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Коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из сотрудников исправительной колонии №5 в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Рязанской области.

Отмечается, что случаев заражения COVID-19 среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона, не зафиксировано.

Как сообщили в управлении, те, кто контактировал с заболевшим сотрудником, в том числе осужденные с симптомами ОРВИ, сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

По последним данным, в России зарегистрировано уже 6343 случая заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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