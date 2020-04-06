МЧC: угрозы распространения огня из зоны отчуждения в Чернобыле на Брянскую область нет
В МЧС России сообщили об отсутствии угрозы распространения огня из зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) на Брянскую область, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там заявили, что согласно данным Центра сбора и обмена информацией и автоматизированного управления рисками чрезвычайных ситуаций ГКУ «Брянского пожарно-спасательного центра», «угрозы распространения пожаров и продуктов горения» из зоны отчуждения ЧАЭС на территорию региона нет.
«Радиационный фон также находится в норме», — добавили в пресс-службе министерства.
В субботу, 4 апреля, в зоне отчуждения и обязательного отселения у Чернобыльской АЭС неподалеку от села Владимировка Котовского лесничества загорелся лес на площади 20 гектаров. В воскресенье Госслужба по ЧС Украины уведомила о еще одном пожаре рядом с селом Раговка. Там возгорание случилось на площади около 5 гектаров.
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