За сутки 954 случая заражения COVID-19 выявили в 49 регионах России
В России за сутки обнаружили 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
COVID-19 за день был найден в 49 регионах страны. Лидирующую позицию по количеству инфицированных по-прежнему занимает столица, где выявили 591 случай, а в Подмосковье — 82.
В Санкт-Петербурге нашли еще 35 заболевших коронавирусом, в Коми — 31, Татарстане — 16 и в Краснодарском крае — 11.
По 10 новых случаев обнаружили в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. 9 человек с COVID-19 нашли в Воронежской, Нижегородской областях, Ставропольском крае и Республике Марий Эл.
В Липецкой, Тамбовской областях и Республике Бурятия найдено по 8 зараженных, в Волгоградской области — 7, в Архангельской области и Республике Адыгея — 6, в Брянской, Рязанской, Ленинградской, Пензенской областях, Республике Дагестан и Алтайском крае – по 5, в Белгородской, Свердловской, Челябинской областях – по 4.
Двух человек с инфекцией нашли в Мурманской области, Республике Северная Осетия, Красноярском крае, Иркутской, Владимирской, Тверской, Новгородской, Оренбургской, Кемеровской областях, Республике Карелия, Чувашской Республике, Республике Хакасия.
Единичные случаи были зафиксированы в Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Псковской, Ульяновской областях, а также в Чеченской республике, Республике Мордовия и Республике Крым.
На данный момент в России зарегистрировано всего 6 343 случая заражения коронавирусом, 47 человек умерли, 406 вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.