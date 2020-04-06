В Москве обнаружили брошенного у подъезда младенца
В Москве у подъезда одного из жилых домов местный житель обнаружил брошенного младенца. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, ребенок был в коляске, завернутый в куртку.
Полицейским удалось установить личность матери младенца, ею оказалась 26-летняя иностранка, которая снимала квартиру в этом же доме. У нее также есть трехлетний сын, ребенок — от сожителя.
По данным полиции, накануне родители распивали спиртные напитки у подъезда. Женщина поднялась в квартиру, а мужчина остался гулять с сыном. В конечном итоге отец домой так и не вернулся, брошенного ребенка увидел сосед, когда шел на работу утром.
В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение мужчины.
Мальчика вернули матери.
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