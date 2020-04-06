В Бурятии умер первый пациент с коронавирусом

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Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики.

Как отмечается, погибшей пациентке было 73 года.

Женщина имела первую группу инвалидности и находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы в Улан-Удэ.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 6343 случая заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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