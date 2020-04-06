В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 700 человек
Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 700 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
По состоянию на 6 апреля, зарегистрировано 13 случаев смерти, 53 человека выздоровели.
На стационарном лечении в настоящее время находятся 634 человека. По данным ведомства, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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